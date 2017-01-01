01.01.2017 (18:22)

В соединениях и воинских частях ЗВО в новогодние праздники пройдет более 250 культурных и спортивно-массовых мероприятий

В соединениях и частях Западного военного округа (ЗВО) в новогодние праздники и выходные дни пройдет более 250 культурных и спортивно-массовых мероприятий.

В гарнизонных домах офицеров и солдатских клубах будут проходить тематические встречи, ретроспективы художественных кинофильмов, посвященных подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны, книжные выставки и военно-технические викторины. Для военнослужащих молодого армейского пополнения организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, памятные места, посещения комнат боевой славы воинских частей и соединений.

Кроме того, в воинских частях состоятся беседы на тему: «История и возникновение праздника Рождества Христова», в которых примут участие представители Русской Православной церкви.

Повсеместно пройдут спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Веселые старты». Специально к Новому году построены ледовые городки, залиты катки, оборудованы тиры и пейнтбольные полигоны, а также трассы для квадроциклов, снегоходов и лыжных гонок, в которых примут участие военнослужащие и их семьи.

В местах проведения состязаний будут оборудованы пункты обогрева с выдачей горячего витаминного чая и организовано дежурство медицинского персонала военно-лечебных учреждений.

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