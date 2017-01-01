01.01.2017 (17:40)

Экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота встретили Новый год в дальних походах

Экипажи боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота (СФ) встретили Новый 2017 год, выполняя задачи дальних походов.

Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов направил поздравительные телеграммы в адрес экипажей боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи дальних походов. Он поблагодарил моряков-североморцев за вклад в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности, пожелал военнослужащим и их близким здоровья и благополучия.

Вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «2017 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями».

Командующий флотом нацелил личный состав на решение поставленных задач и пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке.

В Средиземном море Новый год встретили экипажи тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», судов обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай» и «Кама».

К празднику североморцы подготовились заранее, в кают-компаниях и столовых установили новогодние ёлки, отрепетировали театрализованные представления и самодеятельные концерты с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднюю ночь морякам были вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими.

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