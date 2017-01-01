01.01.2017 (14:55)

Более 5 тысяч российских военных моряков встретили Новый год вдали от родных берегов

Более 5 тысяч российских военных моряков, выполняющих задачи в дальних походах в составе экипажей надводных кораблей и подводных лодок, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана, а также в составе постоянного оперативного соединения кораблей Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море, встретили Новый 2017 год, не снижая боевой готовности, вдали от родных берегов.

В канун Нового года на все боевые корабли и суда обеспечения были направлены поздравительные телеграммы от главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва, командующих военными округами, флотами, объединениями и соединениями ВМФ. Поздравления командования ВМФ получили и сотрудники маячных служб, обеспечивающие бесперебойную работу навигационных знаков и маяков в самых отдаленных районах России.

На боевых кораблях и судах обеспечения, находящихся в море, были установлены новогодние елки, а также прошли праздничные концерты, подготовленные творческими коллективами из состава экипажей. Специалисты службы снабжения порадовали своих товарищей праздничным ужином, на котором каждый моряк отведал традиционные для новогоднего праздника салат оливье, фрукты и сладости.

Приятной неожиданностью для многих военных моряков стали переданные им в новогоднюю ночь командованием кораблей подарки, подготовленные перед выходом в море их семьями, родными и близкими людьми.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице