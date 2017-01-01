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01.01.2017 (14:09)

Более 200 тысяч детей военнослужащих и ветеранов ВДВ посетят новогодние представления

Во время новогодних каникул в городах, где дислоцируются воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также в административных центрах субъектов России более 200 тыс. детей военнослужащих и ветеранов ВДВ посетят новогодние представления и получат сладкие подарки.

Эти праздничные мероприятия будут особенными: дети десантников поучаствуют в играх с элементами военно-прикладных видов спорта, увидят военную технику, оценят важность службы в ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , Праздники
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