01.01.2017 (13:20)

Радиотехнический полк Тихоокеанского флота отметил 65-летний юбилей

Сегодня радиотехническому полку Тихоокеанского флота исполнилось 65 лет.

На плацу состоялись торжественное построение личного состава части с выносом Боевого знамени и митинг с участием командования соединения противовоздушной обороны, представителей администрации Елизовского района, ветеранов Вооруженных Сил.

Радиотехнический полк – единственный в своем роде в составе Тихоокеанского флота – вот уже более 65 лет успешно выполняет боевую задачу по охране государственной границы в воздушном пространстве Камчатки.

Формирование части началось в июне 1952 г. У ее истоков стояли фронтовики, им выпало решать непростые задачи выбора и оборудования позиций, строительства жилых и казарменных помещений, чтобы уже через полгода начались первые боевые дежурства.

18 апреля 1956 г. наши расчеты своевременно обнаружили американский самолет-разведчик РБ-47, который был сбит над территориальными водами СССР.

7 ноября 1986 г. военнослужащие части проследили, чтобы американский самолет-разведчик СР-71 не вторгся в воздушное пространство страны. Также четко действовал расчет по самолету-нарушителю американских ВВС в августе 1989 г.

Сегодня на вооружении части стоят новые образцы военной техники и вооружения, позволяющие обеспечить надежное прикрытие воздушного пространства на дальневосточных рубежах.

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