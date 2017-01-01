01.01.2017 (12:39)

Сегодня десантники вспоминают первого командующего ВДВ генерал-лейтенанта Василия Афанасиевича Глазунова

1 января 2017 года делегация Совета ветеранов и Командования ВДВ посетила Новодевичье кладбище, где военнослужащие и ветераны ВДВ возложили цветы к месту первого командующего ВДВ - дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Василия Афанасиевича Глазунова.

В.А. Глазунов - в начале Великой Отечественной войны командовал

3-м воздушно-десантным корпусом, с сентября 1941 года по июнь 1943 года - командующий воздушно-десантными войсками, с июня 1943 года - командир 4 гв. стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии. С 1946 года генерал-инспектор Воздушно-десантных войск.

Родился Василий Афанасиевич Глазунов 1 января 1896 года. В деревне Варваровка Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне село Варваровка Колышлейского района Пензенской области) в семье крестьянина. Участвовал в первой мировой и в гражданской войне. В армии с 1915 года. В 1929 окончил курсы «Выстрел», в 1941 курсы усовершенствования командного состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе, в 1950 высшие академические курсы при военной академии Генштаба.

Дважды Герой Советского Союза. Первой медалью «Золотая Звезда» удостоен за руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество проявленный в Никопольско-Криворожской операции в 1944 году. Второй медалью «Золотая Звезда» награждён в 1945 году за руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество при форсировании реки Висла.

После войны, с 1946 года генерал-инспектор ВДВ, в 1950-1954 годах - помощник командующего войсками военного округа.

С 1955 года и до конца своих дней Глазунов проживал в посёлке Шереметьевский (ныне в черте города Долгопрудный Московской области).

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