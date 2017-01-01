01.01.2017 (12:01)

В период новогодних праздников в войсках ЮВО спланированы спортивные и культурно-массовые мероприятия

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), а также на кораблях Черноморского флота и Каспийской флотилии прошли новогодние вечера отдыха военнослужащих и членов их семей, а дети имели возможность посетить праздничные ёлки в клубах и домах офицеров.

В период новогодних каникул в войсках ЮВО спланировано проведение спортивных праздников и культурно-досуговых мероприятий. Для военнослужащих и членов их семей организованы спортивные праздники «День пропаганды здорового образа жизни» и «День физкультуры и спорта», в рамках которых пройдут лыжные прогулки и военно-спортивные эстафеты.

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Кроме того, военнослужащие посетят различные мероприятия культурно-досуговой направленности, которые проводят муниципальные учреждения культуры в местах дислокации воинских частей.