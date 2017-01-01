01.01.2017 (07:02)

Ансамбль песни и пляски Северного флота представит новую концертную программу в дни новогодних каникул

В дни новогодних каникул Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота (СФ) представит новую концертную программу для военнослужащих и членов их семей.

2 января в Североморске в клубе пункта приёма и распределения военнослужащих Центра обеспечения управления СФ состоятся выступления перед личным составом войсковой части. 3 января в Мончегорске в Доме офицеров пройдёт концерт бригады ансамбля для военнослужащих одного из соединений объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ. 4 января в Североморском Доме офицеров ансамбль выступит перед личным составом соединений ракетных, десантных, противолодочных кораблей.

Также артисты творческого коллектива дадут праздничные концерты в других флотских гарнизонах и пунктах базирования соединений подводных сил, ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск СФ.

30 декабря праздничный концерт ансамбля состоялся в посёлке Сафоново для военнослужащих объединения ВВС и ПВО.

В этот же день в Североморске флотские артисты выступили перед находящимися на лечении в 1469-ом Военно-морском клиническом госпитале.

Творческий коллектив постоянно совершает гастрольные поездки для поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике.

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