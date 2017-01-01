01.01.2017 (04:04)
Более 150 патрулей военной полиции ВВО в новогодние праздники выйдут на маршруты
Во время новогодних праздников более 150 патрулей военной полиции Восточного военного округа (ВВО) будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны на территории ВВО.
Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках.
На всех крупных железнодорожных станциях и аэропортах на территории ВВО будет организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме того, представители военной автоинспекции ВВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.
Метки: