01.01.2017 (04:04)

Более 150 патрулей военной полиции ВВО в новогодние праздники выйдут на маршруты

Во время новогодних праздников более 150 патрулей военной полиции Восточного военного округа (ВВО) будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны на территории ВВО.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках.

На всех крупных железнодорожных станциях и аэропортах на территории ВВО будет организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, представители военной автоинспекции ВВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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