01.01.2017 (03:13)

В гарнизонах РВСН пройдут новогодние мероприятия с участием воспитанников детских домов

В новогодние праздники в гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут новогодние ёлки, костюмированные шествия, а также парады Дедов Морозов. Кроме того, для воспитанников детских домов организованы благотворительные ёлки, в которых примут участие более 500 детей.

В рамках планируемых мероприятий – акция «Ёлка желаний», во время которой помимо обычных новогодних игрушек воспитанники детских домов повесят на елку письма для Деда Мороза. Каждый неравнодушный житель военного городка может стать волшебником и исполнить пожелания детей.

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