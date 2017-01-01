01.01.2017 (02:48)

В 2016 г. в Сухопутные войска поставлено 3 тысячи единиц вооружения и военной техники

В 2016 г. в Сухопутные войска поставлено около 3 тыс. современных образцов вооружения и военной техники, в том числе более 500 ед. бронетанковой техники, 800 ед. ракетно-артиллерийского вооружения и 700 ед. вооружения и военной техники боевого обеспечения. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В настоящее время танковые войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

В войска поступают модернизированные танки Т-72Б3.

По результатам проведенных работ Сухопутные войска получили фактически новый танк с основными характеристиками, близкими к характеристикам современных зарубежных танков, а по критерию «эффективность – стоимость» значительно их превосходящим.

Эффективность и надежность данной техники была продемонстрирована в ходе ежегодного конкурса «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр.

Параллельно проводится комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных танков и модернизации уже существующих (Т-90М).

Так, в рамках опытно-конструкторской работы «Армата» продолжаются испытания танка нового поколения Т-14.

На вооружении мотострелковых войск находятся современные боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Для оснащения мотострелковых войск поступают современные БМП-3 и модернизированные БМП-2.

Кроме того, завершается работа по повышению огневой мощи и командной управляемости БМП-2 с установкой на нее боевого отделения «Бережок».

Одновременно продолжаются испытания перспективной боевой машины пехоты Б-11 «Курганец-25» с повышенными характеристиками.

Наряду с хорошо зарекомендовавшим себя модернизированным БТР-82АМ, ведутся работы по созданию принципиально нового БТР К-17 «Бумеранг» с большим количеством инновационных решений и технологий.

Кроме того, данный БТР по характеристикам огневой мощи является колесной БМП.

В настоящее время разработка перспективных образцов ведется в соответствии с запланированными сроками.

Все перспективные образцы качественно отличаются от образцов, находящихся в настоящее время на вооружении Сухопутных войск. А их модульная конструкция позволяет создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по модернизации.

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