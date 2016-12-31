31.12.2016 (12:02)

Командование ВДВ планирует в 2017 году провести более 20 соревнований по парашютному спорту различного уровня

Командованием ВДВ в 2017 году спланировано около 30 мероприятий с участием сборной Воздушно-десантных войск по парашютному спорту.

Мероприятия по подготовке к чемпионатам и учебно-тренировочные сборы с парашютистами-десантниками начнутся с середины февраля 2017 года с всероссийских семинаров судей. Всего планируется провести около 15 сборов со сборной командой и их тренерами.

В программе будущих выступлений сборной команды по парашютному спорту есть соревнования войскового, общероссийского и международного масштаба. Военнослужащие-спортсмены будут демонстрировать свои достижения по групповой и индивидуальной акробатике, по классическому парашютизму в точности приземления с мая 2017 года. Участие спортсменов Воздушно-десантных войск уже запланировано в международных соревнованиях по парашютному спорту в России, Австрии, Боснии и Герцеговине, Германии, Индонезии, Швеции, Швейцарии, Чешской Республике.

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