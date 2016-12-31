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31.12.2016 (13:18)

Новый год на боевых постах встретят более 500 расчётов РВСН

30 декабря 2016 года в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на боевое дежурство заступили смены, которым предстоит нести службу  на Новогодние праздники. 

Новый год на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил РВСН находятся около 6 тыс. человек.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.

Командиры соединений и частей поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.

Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии –  Иркутской.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН , Праздники , Боевое дежурство
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