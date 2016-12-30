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30.12.2016 (20:15)

Врачи ГВКГ имени Н.Н. Бурденко прошли курс усовершенствования по теме «Клиническая неврология в общеврачебной практике»

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко проведен цикл усовершенствования врачей-неврологов, анестезиологов-реаниматологов,  терапевтов  и  врачей  общей  практики  по  теме  «Клиническая неврология в общеврачебной практике».

Обучение и обмен  опытом прошло под руководством заведующего кафедрой  неврологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, профессора Анатолия Федина и профессорско-преподавательского  состава кафедры.   

Цикл тематического усовершенствования среди специалистов высоко востребован. В  нем приняли  участие более 100 сотрудников ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, ЦВКГ им. А.А. Вишневского и их филиалов.

История неврологической службы  Главного военного госпиталя насчитывает 135  лет. Первые сведения о неврологическом отделении  относятся к 1881 году  и  связаны с именем Алексея Озерецковского,  который  был одним из учредителей Общества психиатров и невропатологов наряду с А.Я. Кожевниковым и С.С. Корсаковым.

Научно-педагогическая работа  в  неврологическом центре началась с 1919 года, когда на базе госпиталя было организовано обучение слушателей   Государственной  высшей  медицинской школы  под  руководством  профессоров  Л.О. Даркшевича и Е.К. Сеппа. Это заложило основы вековых традиций   воспитания поколений высококвалифицированных неврологических кадров,  которые в наше время чтут наработки своих предшественников.

Метки:
Социальное развитие , Медицина
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