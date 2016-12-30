30.12.2016 (20:15)

Врачи ГВКГ имени Н.Н. Бурденко прошли курс усовершенствования по теме «Клиническая неврология в общеврачебной практике»

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко проведен цикл усовершенствования врачей-неврологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и врачей общей практики по теме «Клиническая неврология в общеврачебной практике».

Обучение и обмен опытом прошло под руководством заведующего кафедрой неврологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, профессора Анатолия Федина и профессорско-преподавательского состава кафедры.

Цикл тематического усовершенствования среди специалистов высоко востребован. В нем приняли участие более 100 сотрудников ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, ЦВКГ им. А.А. Вишневского и их филиалов.

История неврологической службы Главного военного госпиталя насчитывает 135 лет. Первые сведения о неврологическом отделении относятся к 1881 году и связаны с именем Алексея Озерецковского, который был одним из учредителей Общества психиатров и невропатологов наряду с А.Я. Кожевниковым и С.С. Корсаковым.

Научно-педагогическая работа в неврологическом центре началась с 1919 года, когда на базе госпиталя было организовано обучение слушателей Государственной высшей медицинской школы под руководством профессоров Л.О. Даркшевича и Е.К. Сеппа. Это заложило основы вековых традиций воспитания поколений высококвалифицированных неврологических кадров, которые в наше время чтут наработки своих предшественников.

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