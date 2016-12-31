31.12.2016 (09:15)

Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации с наступающим Новым годом

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

В уходящем году нам вместе многое удалось сделать для развития Вооружённых Сил и укрепления авторитета России.

Во время учений и на боевой службе вы показали высочайшее мастерство и подлинный профессионализм.

Сегодня боевая мощь Вооруженных Сил вызывает гордость наших граждан и служит примером для многих стран.

В этом – заслуга каждого из вас.

Убеждён, что наступающий 2017 год будет отмечен новыми достижениями во благо нашей Родины.

Особые слова благодарности тем, кто выполняет сейчас боевые задачи вдали от дома.

Родные и близкие с нетерпением ждут вашего возвращения. Уверен, вы с честью выполните свой воинский долг и скоро невредимыми вернётесь домой.

Дорогие друзья!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба!

С Новым годом!

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей Шойгу

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