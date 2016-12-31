31.12.2016 (09:15)
Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации с наступающим Новым годом
Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
В уходящем году нам вместе многое удалось сделать для развития Вооружённых Сил и укрепления авторитета России.
Во время учений и на боевой службе вы показали высочайшее мастерство и подлинный профессионализм.
Сегодня боевая мощь Вооруженных Сил вызывает гордость наших граждан и служит примером для многих стран.
В этом – заслуга каждого из вас.
Убеждён, что наступающий 2017 год будет отмечен новыми достижениями во благо нашей Родины.
Особые слова благодарности тем, кто выполняет сейчас боевые задачи вдали от дома.
Родные и близкие с нетерпением ждут вашего возвращения. Уверен, вы с честью выполните свой воинский долг и скоро невредимыми вернётесь домой.
Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба!
С Новым годом!
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу