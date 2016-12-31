31.12.2016 (07:04)

В авиацентре ВКС в Астраханской области завершилось перевооружение эскадрильи на новые истребители МиГ-29СМТ

В авиационном центре Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области завершилось перевооружение истребительной эскадрильи на новые самолеты МиГ-29СМТ.

Перевооружение эскадрильи осуществлялось в течение 2016 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области.

Летный состав авиацентра ВКС приступил к практической эксплуатации новых истребителей в рамках проводимых полетов в зимнем периоде обучения.

Справочно:

МиГ-29СМТ – многофункциональный истребитель поколения «4+», имеющий увеличенные дальность полета, взлетную массу и массу боевой нагрузки. В самолете установлено современное радиоэлектронное оборудование, а также применяется широкий спектр авиационных средств поражения, включая различные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

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