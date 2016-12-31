31.12.2016 (00:11)

В гарнизонах российской армии установлено 60 тысяч новогодних ёлок

60 тысяч новогодних елок в преддверии Нового года были установлены в российских гарнизонах от Калининграда до Курильских островов. Специально для военнослужащих, проходящих службу на арктических базах, с материка завезены елки не старше трех лет.

Первыми главный новогодний символ увидели военнослужащие на авиабазе Хмеймим, где в начале декабря была установлена 12-метровая хвойная красавица.

Кроме того, завершено новогоднее оформление зданий и объектов Минобороны России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах. По традиции главная армейская елка высотой в 20 метров установлена в Москве перед зданием Национального центра управления обороной Российской Федерации. В этом году ее украсили многочисленные огни новогодних гирлянд и украшений в стиле милитари.

В остальных столичных зданиях Минобороны установлено более 140 живых новогодних елок и более 250 искусственных елочных композиций.

Праздничную атмосферу создают более 200 установленных на прилегающих территориях и фасадах зданий световых композиций «Звезда», а также другие элементы праздничного оформления, в том числе и на деревьях.

С самого утра 31 декабря, в дни празднования Нового года и Рождества Христова военные повара и коки по традиции приготовят для личного состава массу приятных кулинарных сюрпризов. Особое внимание будет уделено организации праздничного стола военнослужащим на боевом дежурстве, службе в караулах и суточных нарядах, а также в дальних походах и вне мест постоянной дислокации. Специально для этого корабли и подводные лодки, несущие боевые дежурства в ближней и дальней морских зонах, заранее были обеспечены всем необходимым.

Сладкие столы будут накрыты для всех военнослужащих по призыву.

Все без исключения военнослужащие будут обеспечены праздничным ассортиментом питания на все новогодние праздники. Это подразумевает не только увеличение норм выдаваемых продуктов, но и повышенное содержание свежих яблок, груш, мандарин, апельсинов, бананов и других фруктов.

К чаю и кофе предусмотрена выдача шоколада и шоколадных конфет, печенья, вафлей, пряников и других сладостей. В дни новогодних каникул во всех воинских столовых пройдут дни национальной кухни.

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