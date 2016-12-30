30.12.2016 (13:47)

В 2017 году в Воздушно-десантных войсках будет организована подготовка тандем-инструкторов

В 2017 году в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) будет организована подготовка специалистов по высотной специальной парашютной подготовке по программе «Подготовка тандем-инструкторов».

Около пяти недель военнослужащие будут учиться применять индивидуальное бортовое и кислородное оборудование, приемники спутниковой навигационной системы и грузовые контейнеры со специальной системой крепления.

Военнослужащие, освоившие данную программу, смогут десантировать в труднодоступные места профильных специалистов, не имеющих специальной парашютной подготовки.

При проведении занятий тандем-инструкторы будут учиться десантироваться на парашютных системах специального назначения.

Плановую подготовку специалистов по высотной специальной парашютной подготовке планируется осуществлять на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани.

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