30.12.2016 (13:07)

На высокогорном полигоне Кахмуд в Армении завершился полевой сбор со снайперами 102-й российской военной базы

Со стрелковым (снайперским) подразделением российской военной базы в Армении проведены полевые занятия на высокогорном полигоне Камхуд. В них приняли участие более 100 военнослужащих-снайперов, среди которых – как опытные специалисты, так и начинающие снайперы из числа вновь прибывшего пополнения соединения.

Занятия по одиночной подготовке проводились под руководством инструкторов и наиболее подготовленных офицеров. В экстремальных условиях высокогорной местности снайперы учились вводить различные поправки при выверке оптического, механического и ночного прицелов снайперской винтовки Драгунова и снайперской специальной винтовки «Винторез», самостоятельно выбирать позиции для стрельбы и применять правила маскировки.

На этапе учебных стрельб военнослужащим было отведено в общей сложности около 200 часов на то, чтобы научиться уничтожать движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, в том числе ночью. Снайперы поражали мишени без пристрелочного выстрела и использовали подручные средства для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий. Также большое внимание в ходе занятий уделялось отработке вопросов скрытного передвижения на поле боя и в тылу условного противника.

Завершился сбор сдачей комплексных контрольных упражнений по основам боевой подготовки, а также проведением состязаний с отбором кандидатов для участия в первом этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

В течение суток снайперы вернутся в пункт постоянной дислокации.

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