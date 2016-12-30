30.12.2016 (12:33)

В Заполярье завершились сборы с гранатометчиками и пулеметчиками береговых войск Северного флота

Сегодня на Северном флоте (СФ) завершились учебные сборы с гранатометчиками и пулеметчиками соединений сухопутных и береговых войск.

На мероприятие, стартовавшее 19 декабря в Заполярье, привлекалось более 400 военнослужащих, чьим штатным оружием являются автоматический станковой гранатомет АГС-17, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, крупнокалиберный пулемёт «Корд», а также вооружение БТР-80 и БТР-82АМ.

Выполнению упражнений учебных стрельб на полигонах предшествовала тщательная теоретическая подготовка личного состава в учебных классах. Каждый военнослужащий изучил требования безопасности на занятиях по огневой подготовке, назначение и устройство оружия, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним, сигналы и команды, подаваемые в боевой обстановке.

Во время сборов военнослужащие приняли участие в нескольких тактических занятиях, в ходе которых на практике изучили различные способы передвижения на поле боя в зависимости от рельефа местности и интенсивности огня противника, отработали навыки выбора, оборудования и маскировки позиций, определения дальностей до целей в условиях полярной ночи, ведения огня по появляющимся и движущимся целям, корректированию стрельбы.

Итогом сборов стало выполнение упражнений и контрольных стрельб из АГС-17, РПГ-7, пулемётов «Корд», вооружения БТР-80 и БТР-82АМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

После завершения сборов все военнослужащие вернулись в свои подразделения, где продолжат подготовку в составе взводов.

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