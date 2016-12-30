30.12.2016 (10:10)

Более 1000 детей военнослужащих смогут бесплатно посетить новогодние представления в Москве

Более 1000 детей военнослужащих смогут бесплатно посетить новогодние представления, которые пройдут в Москве с 31 декабря по 8 января.

Дети офицеров и военнослужащих по контракту побывают на ёлке мэра Москвы в Гостином дворе и на представлениях в Государственном Кремлёвском дворце. Кроме того, новогоднюю программу для юных зрителей подготовили военные коллективы Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) и Центрального дома Российской Армии (ЦДРА).

Пригласительные билеты получили около 800 семей военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Московской области, из них около 50 семей – многодетные.

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