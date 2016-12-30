30.12.2016 (10:34)

Летчики-истребители ЗВО провели тренировки по перехвату условного нарушителя Государственной границы

Летчики-истребители авиабазы Западного военного округа (ЗВО) в Курской области провели тренировки по перехвату условного нарушителя Государственной границы.

Согласно её замыслу экипажи истребителей МиГ-29СМТ, заняв указанный район поиска, обнаружили и опознали цель, затем отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Учебно-тренировочные полеты прошли в ночное время на разных эшелонах высот и скоростях.

В тренировке приняли участие пилоты, заступающие на боевое дежурство в новогоднюю ночь и рождественские праздники.

Всего в ЗВО в период новогодних праздников на боевом дежурстве в составе дежурных смен будут находиться более 2,5 тысяч военнослужащих.

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