30.12.2016 (10:34)
Летчики-истребители ЗВО провели тренировки по перехвату условного нарушителя Государственной границы
Летчики-истребители авиабазы Западного военного округа (ЗВО) в Курской области провели тренировки по перехвату условного нарушителя Государственной границы.
Согласно её замыслу экипажи истребителей МиГ-29СМТ, заняв указанный район поиска, обнаружили и опознали цель, затем отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.
Учебно-тренировочные полеты прошли в ночное время на разных эшелонах высот и скоростях.
В тренировке приняли участие пилоты, заступающие на боевое дежурство в новогоднюю ночь и рождественские праздники.
Всего в ЗВО в период новогодних праздников на боевом дежурстве в составе дежурных смен будут находиться более 2,5 тысяч военнослужащих.
Метки:
Авиация , Западный военный округ , Учения , Перехват , ВКС