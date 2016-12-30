30.12.2016 (05:22)

Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть ВВО в Хабаровском крае

Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3.5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, с дозаправкой на аэродроме «Домна».

В начале будущего года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в текущем году.

Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.



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