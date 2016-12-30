30.12.2016 (05:22)
Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть ВВО в Хабаровском крае
Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3.5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, с дозаправкой на аэродроме «Домна».
В начале будущего года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию.
Как сообщалось ранее, это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в текущем году.
Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.
Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , ВВС , ВКС