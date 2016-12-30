30.12.2016 (03:11)
Тренировки с подразделениями антитеррора стартовали в ВВО
Масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму стартовали во всех гарнизонах Восточного военного округа.
В ходе занятий будут отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.
Также к занятиям будут привлечены разведывательные, медицинские и подразделения РХБ защиты, штатные пожарные команды.
В маневрах будет задействовано до 1 тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр».
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