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30.12.2016 (03:11)

Тренировки с подразделениями антитеррора стартовали в ВВО

Масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму стартовали во всех гарнизонах Восточного военного округа.

В ходе занятий будут отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.

Также к занятиям будут привлечены разведывательные, медицинские и подразделения РХБ защиты, штатные пожарные команды.

В маневрах будет задействовано до 1 тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
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