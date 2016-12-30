30.12.2016 (04:24)

С подразделениями ПВО Восточного военного округа в Арктической зоне проведена комплексная тренировка по обнаружению воздушных целей

С радиолокационными подразделениями Восточного военного округа, дислоцированными на острове Врангеля и мысе Шмидта, проведена комплексная тренировка по обнаружению групповых и одиночных авиационных целей условного противника.

В ходе учений военнослужащие отработали задачи по обнаружению, опознаванию и сопровождению учебных воздушных целей, оперативной передаче координат на командный пункт ВВС и ПВО округа.

Для усложнения задачи моделировались полеты групповых и одиночных целей, двигающихся на разных высотах – от минимальных до предельных, с различными скоростями.

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