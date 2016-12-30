30.12.2016 (00:46)

В 2017 году Воздушно-десантные войска разыграют впервые командный Кубок Командующего ВДВ по САМБО

Воздушно-десантные войска в будующем году открывают новый престижный открытый всероссийский турнир.

Особенностью состязаний станет финал с присвоением победителям звания «Мастера спорта» за призовые места. Кроме этого все финалисты смогут участвовать в Кубке и Чемпионате Российской Федерации по самбо.

За чемпионский титул будут состязаться спортсмены-самбисты из более 8 федеральных округов России.

Основная программа соревнований будет проходить в период с 21 по 22 января и предусматривает проведение специальной комиссией, взвешивание, жеребьевку, предварительные и финальные поединки.

В розыгрыше Кубка примут участие мужчины от 18 лет и старше в девяти весовых категориях, имеющие квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта.

Состязание будет проводиться в строгом соответствии правил соревнований по САМБО.

Финальные бои с торжественной церемонией закрытия соревнований и вручением Кубка пройдут 22 января на базе одного из соединений ВДВ в городе Иваново.

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