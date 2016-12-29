29.12.2016 (17:47)

В ЗВО усилены меры профилактики простудных заболеваний военнослужащих

В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) приняты дополнительные меры профилактики вирусных и простудных заболеваний.

В связи с этим проведена вакцинация всего личного состава. В лечебных заведениях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств. В рацион питания военнослужащих введены витаминизированные овощные салаты, дополнительно выдаются лук и чеснок.

В расположениях, где проживает личный состав, регулярно проводится термометрия, организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений, постоянно ведется мониторинг температурного режима. В местах проведения полевых занятий развернуты пункты обогрева личного состава, оборудованы места для просушки обмундирования и обуви, организованы дополнительное питание и выдача горячего чая.

Во всех воинских частях проведены занятия, на которых до личного состава были доведены факторы, способствующие переохлаждению организма, а также основные симптомы и стадии заболевания.

Военнослужащим рассказали о мерах по профилактике переохлаждения и проинструктировали о порядке оказания первой медицинской помощи.

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