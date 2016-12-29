29.12.2016 (13:42)
Летчики авиаполка ЮВО, базирующегося на Кубани, за год приняли участие в более 30 учениях
Более 30 различных учений было проведено в уходящем году с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае.
Пилоты отрабатывали такие вопросы, как уничтожение авиационного парка боевых машин, крупных складов горюче-смазочных материалов, живой силы условного противника, объектов и баз, схронов с оружием и боеприпасами незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов.
Около 40 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.