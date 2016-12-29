29.12.2016 (16:25)

Список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия 30 декабря 2016 г.

Группировки умеренной оппозиции, контролирующие значительные территории в северной и центральной части Сирии, присоединившиеся к режиму перемирия:

1. «Фейлак аш-Шам»

В состав группировки входят 19 отрядов. Общая численность боевиков «Фейлак аш-Шам» достигает более 4 тыс. человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

2. «Ахрар аш-Шам»

Полное название «Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия».

В состав движения входят более 80 отрядов.

Общая численность боевиков «Ахрар аш-Шам" составляет около 16 тыс. чел. Формирования «Ахрар аш-Шам» ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

3. «Джейш иль-Ислам»

В состав "Джейш аль-Ислам" входят 64 отряда. Общая численность боевиков - около 12 тыс. человек. Формирования «Джейш аль-Ислам» ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.

4. «Сувар аги-Шам»

В состав группировки входят 8 батальонов. Общая численность - около 2,5 тыс. человек.

Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

5. «Джейш аль-Муджахидин»

В состав группировки входят 13 отрядов. Общая численность группировки - около 8 тыс. человек.

Формирования из состава «Джейш аль-Муджахидин» ведут боевые действия в г. Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

6.«Джейш Идлиб»

В состав группировки входят 3 крупных отряда. Общая численность - более 6 тыс. человек.

«Джейш Идлиб» ведет боевые действия в провинции Идлиб.

7. «Алъ-Джабхат аьи-Шамия»

Организационно состоит из 5 крупных отрядов. Общая численность - около 3 тыс. человек.

Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.



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