29.12.2016 (16:06)

Командующий Северным флотом встретился с семьями моряков, находящихся в дальних походах

В преддверии новогодних и рождественских праздников командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился в Североморском доме офицеров с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах.

Николай Евменов напомнил, что в Средиземном море новый, 2017 год, встретят моряки и лётчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», большом противолодочном корабле «Североморск», судах обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай», «Кама».

Командующий флотом поблагодарил жён моряков-североморцев за терпение и верность, любовь и преданность, назвал их «хранительницами домашнего очага, который для тех, кто в море, словно маяк надежды».

Обращаясь с особыми словами к детям, для которых в Североморском доме офицеров было организовано праздничное представление, командующий Северным флотом подчеркнул, что их отцы вдали от дома «с честью и достоинством защищают интересы России в Мировом океане».

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