29.12.2016 (13:55)

В новогоднее меню солдат и сержантов ЗВО будет добавлено больше овощей и фруктов

Продовольственная служба Западного военного округа (ЗВО) и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили для личного состава частей и соединений разнообразное меню новогоднего стола.

В праздничные дни в округе повсеместно вводится специальный вариант обедов, который предусматривает улучшенный ассортимент блюд, наличие печенья и конфет.

Все продукты, предназначенные для праздничного стола, будут подвергнуты тщательному контролю со стороны специалистов медицинской службы воинских частей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице