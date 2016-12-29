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29.12.2016 (13:55)

В новогоднее меню солдат и сержантов ЗВО будет добавлено больше овощей и фруктов

Продовольственная служба Западного военного округа (ЗВО) и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили для личного состава частей и соединений разнообразное меню новогоднего стола.

В праздничные дни в округе повсеместно вводится специальный вариант обедов, который предусматривает улучшенный ассортимент блюд, наличие печенья и конфет.

Все продукты, предназначенные для праздничного стола, будут подвергнуты тщательному контролю со стороны специалистов медицинской службы воинских частей.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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