29.12.2016 (14:45)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане собрали новогодние подарки для детей душанбинского дома-интерната

Военнослужащие 201 российской военной базы в Таджикистане провели благотворительную акцию в доме-интернате №1 города Душанбе и поздравили его воспитанников с Новым годом.

В сборе подарков для детей принимали участие все семьи военнослужащих, проживающие на территории душанбинского гарнизона. Было собрано более 90 комплектов подарков из игрушек и сладких угощений.

Проведение гуманитарных акций в соединении стало хорошей традицией, которая продолжается уже давно. За текущий год от военнослужащих и членов их семей было передано более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Батош», а также в Свято-Никольский собор для малоимущих прихожан, постоянно оказывалась помощь ветеранам войны и труда.

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