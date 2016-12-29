29.12.2016 (12:05)

На Балтийском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

В соединения и части Балтийского флота (БФ) прибыло более 4 тыс. новобранцев, призванных как из Калининградской области, так и из других регионов Российской Федерации, что составляет 100% от планового задания.

Кроме того, флотские ряды пополнили более 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных центрах по специальностям механиков-водителей боевой техники, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов и др.

В ходе осенней кампании более 20 призывных комиссий Калининградской области призвали на военную службу свыше 1000 человек. Почти все они остались проходить военную службу на территории Калининградской области.

В течение первого месяца службы призывники пройдут курс общевойсковой подготовки.

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