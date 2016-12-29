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29.12.2016 (09:23)

Моряки Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Дальневосточного федерального округа по боевому самбо

В чемпионате Дальневосточного федерального округа (ДВФО) по боевому самбо, который прошел во Владивостоке, приняли участие около 400 человек, прибывших из Приморского и Хабаровского краев, Камчатки, Сахалина и Амурской области.

Военнослужащие по контракту ТОФ выступали в весовой категории до 62 кг. В результате Камо Авягану досталось первое место, а его брат занял почетное третье место.

В 2017 году тихоокеанцы примут участие во Всероссийских соревнованиях по боевому самбо.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Соревнования
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