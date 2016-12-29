29.12.2016 (08:19)

Новейшие комплексы телемедицины введены в эксплуатацию в подразделениях ВВО, дислоцированных в арктической зоне

Медицинское обслуживание подразделений Восточного военного округа, дислоцированных с 1 октября 2014 года на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта, будет осуществляться с помощью клинико-диагностических комплексов «телемедицины».

В воинские части округа поступили новейшие медицинские комплексы, состоящие из рентгенографических аппаратов, оборудования для ультразвуковых исследований организма, электрокардиографов, биохимических и гематологических анализаторов крови, систем видеосвязи.

Внедрение комплекса позволит расширить спектр медицинских исследований, а также будет способствовать созданию наиболее благоприятных условий для несения боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны подразделениями ВВО.



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