28.12.2016 (22:05)

Дети из Сирии, проходившие лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, сегодня возвращаются на родину

Дети из Сирии, которые проходили лечение в Клинике детских болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, сегодня возвращаются на родину.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу шесть сирийских ребят в возрасте от 6 до 14 лет получили в академии необходимое специализированное лечение.

Маленькие пациенты провели в Санкт-Петербурге больше месяца. За это время они прошли полное обследование, некоторым была оказана высокотехнологическая помощь. Одному ребенку выполнена внутрисосудистая операция, другому проведена сложная операция на внутреннем ухе с постановкой импланта. Этот мальчик продолжит реабилитацию в стенах Военно-медицинской академии.

За время пребывания в городе на Неве для гостей из Сирии было организовано несколько экскурсий. Они познакомились с историей Санкт-Петербурга, посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор.

Дети и родители тепло простились с персоналом клиники, поблагодарили за помощь и пожелали счастливого Нового года.

Дальнейшее медицинское наблюдение продолжат уже сирийские специалисты. Врачи Военно-медицинской академии отправили необходимый запас лекарственных препаратов и будут находиться в постоянном контакте с коллегами из арабской республики.

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