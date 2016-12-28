28.12.2016 (20:39)

Авиацию Северного флота пополнили новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ

Сегодня на Северный флот (СФ) прибыла первая партия новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ.

На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелёт из Иркутска.

Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Это уникальная по своим характеристикам машина, сочетающая в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способна уничтожать наземные, надводные и воздушные цели. Экипаж самолёта — два человека — пилот и штурман. По сравнению с другими моделями истребителей у Су-30СМ значительно увеличен радиус полёта, что значительно расширяет возможности применения.

Справочно:

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 году. Он является одними из самых современных боевых самолетов в Вооруженных Силах России. С 2012 г. эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 — морской авиации ВМФ России.

Су-30СМ имеет массу 25 тонн, способен нести более 10 тонн ракет и бомб на 12 узлах подвески. Су-30СМ может быть оснащен современными ракетами «воздух-воздух», а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31.

Истребитель поставляет публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут».

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