28.12.2016 (18:48)

Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Сергей Кошелев встретился с советником-посланником Посольства Индии Гангидхараном Баласубраманианом

Сегодня состоялась встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ Сергея Кошелева с советником-посланником Посольства Республики Индии в Российской Федерации Гангидхараном Баласубраманианом.

Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии, а также перспективы их дальнейшего развития.

Встреча прошла в откровенной дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового взаимодействия по линии вооруженных сил России и Индии.

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