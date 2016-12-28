28.12.2016 (17:46)

В течение 2016 года артиллеристы ВДВ поразили более 10 тыс. различных целей

Более 70 самоходных, гаубичных, противотанковых и других артиллерийских батарей Воздушно-десантных войск (ВДВ) оканчивает 2016 учебный год чередой тактических учений с боевой стрельбой.

За год были выполнены все запланированные мероприятия боевой учебы, проведены 140 учений батарейного уровня и 16 тактических учений артиллерийских дивизионов с боевой стрельбой. Всего артиллеристы ВДВ в ходе выполнения огневых задач поразили более 10 тыс. групповых и одиночных целей.

За время полевых выходов программу боевой подготовки освоили свыше 2 тыс. артиллеристов. На учениях различного уровня было задействовано более 450 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе учений было десантировано около 20 объектов с грузами, вооружением и военной техникой, таких как самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона» и машины управления «Реостат».

Наращивая темпы боевой подготовки, артиллеристы ВДВ в 2016 г. провели на 15% больше практических стрельб и учений, чем в прошлом.

Учения с артиллеристами ВДВ проходили на полигонах Струги Красные, Луга, Тоцкое, Раевский, Дубровичи и Песочное с применением вооружения и боевой техники, таких как противотанковые ракетные комплексы БТР-РД «Робот», самоходные противотанковые пушки «Спрут», САО «Нона» и гаубицы Д-30.

Артиллерия ВДВ организационно состоит из артиллерийских полков, артиллерии десантно-штурмовых и парашютно-десантных воинских частей.

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