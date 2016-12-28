28.12.2016 (14:25)
Воинские части ЮВО пополнили более 300 молодых казаков Кубани
В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено более 7 тыс. новобранцев.
Около 60% новобранцев пополнили ряды воинских частей Сухопутных войск. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе (ЮВО), 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 – на Военно-Морском Флоте.
Неуклонно растет образовательный уровень молодого пополнения. Более 1200 новобранцев имеют высшее образование, среди которых 4 человека пройдут службу в научных ротах в Санкт-Петербурге и Самаре.
Более 1,7 тыс. вчерашних призывников изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения. Из них около 800 сдали вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично» и стали курсантами, в их числе 10 девушек.