28.12.2016 (14:25)

Воинские части ЮВО пополнили более 300 молодых казаков Кубани

В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено более 7 тыс. новобранцев.

Около 60% новобранцев пополнили ряды воинских частей Сухопутных войск. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе (ЮВО), 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 – на Военно-Морском Флоте.

Неуклонно растет образовательный уровень молодого пополнения. Более 1200 новобранцев имеют высшее образование, среди которых 4 человека пройдут службу в научных ротах в Санкт-Петербурге и Самаре.

Более 1,7 тыс. вчерашних призывников изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения. Из них около 800 сдали вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично» и стали курсантами, в их числе 10 девушек.

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