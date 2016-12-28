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28.12.2016 (15:35)

Снайперы Западного военного округа прошли курс специальной подготовки

Со снайперскими подразделениями общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, проведены  тактико-специальные занятия по контрснайперской борьбе.

На подготовительном этапе основные усилия были направлены на  психологическую подготовку снайперов, развитие у них наблюдательности, зрительной памяти и внимания. С этой целью военные психологи провели с ними  специальные тренинги и упражнения.

При выполнении поставленных задач снайперские пары освоили приемы  скрытного передвижения и маскировки, научились применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные миниметеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи.

Кроме того, в ходе полевых занятий военнослужащие снайперских подразделений совершенствовали навыки скоростной стрельбы для поражения нескольких целей и ведения залпового огня, добиваясь максимальной синхронности выстрелов.

Также снайперы отработали вопросы корректирования огня артиллерии и наведения армейской авиации на объекты условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
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