28.12.2016 (15:35)

Снайперы Западного военного округа прошли курс специальной подготовки

Со снайперскими подразделениями общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, проведены тактико-специальные занятия по контрснайперской борьбе.

На подготовительном этапе основные усилия были направлены на психологическую подготовку снайперов, развитие у них наблюдательности, зрительной памяти и внимания. С этой целью военные психологи провели с ними специальные тренинги и упражнения.

При выполнении поставленных задач снайперские пары освоили приемы скрытного передвижения и маскировки, научились применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные миниметеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи.

Кроме того, в ходе полевых занятий военнослужащие снайперских подразделений совершенствовали навыки скоростной стрельбы для поражения нескольких целей и ведения залпового огня, добиваясь максимальной синхронности выстрелов.

Также снайперы отработали вопросы корректирования огня артиллерии и наведения армейской авиации на объекты условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице