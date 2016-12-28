28.12.2016 (11:13)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Воронежской области, получат в начале следующего года ключи от более 800 квартир

Свыше 800 квартир будут переданы в первом квартале 2017 году в фонд постоянного и служебного жилья для военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области.

По итогам уходящего года очередь на получение постоянного жилья для военнослужащих и членов их семей в Воронежской области сократилась на 10%, заключено более 800 договоров на оформление жилых фондов, что на 30% больше по сравнению с итоговыми значениями в 2015 году, а также расширены фонды служебного и маневренного жилья в военных гарнизонах.

Обеспечить готовым жильем военнослужащих позволит и ввод в конце 2017 – начале 2018 года 12 жилых домов в Воронеже, Богучаре, Борисоглебске общим количеством свыше 1500 жилых помещений квартирного типа.

Темпы формирования жилого фонда по данным регионального управления жилищного обеспечения ЗВО с 2012 года увеличились в 1,7 раза, что позволило в 2016 году обеспечить служебным жильем более 8 тысяч военнослужащих.

В настоящее время компенсация расходов, связанных с оплатой найма жилых помещений для офицерского состава ЗВО, составляет около 18 тысяч рублей в месяц на одну семью, что позволяет компенсировать в среднем до 90% расходов на жилые помещения.

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