28.12.2016 (12:59)

Министр обороны России принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве.

Выступая перед членами Общественного совета, глава военного ведомства сообщил, что выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн рублей семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем начнутся уже сегодня.

Министр обороны поблагодарил членов Общественного совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.

«Для нас это важно. Ваша поддержка, и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что Минобороны России работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, разрабатываются различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении самолета.

«Все это мы делаем, и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», – пояснил глава военного ведомства.

Министр обороны заявил, что конкурс для нового набора в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова начнется после Нового года.

«Что касается людей, мы уже после Нового года начнём проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь Ансамблю с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

«Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля им. А.В. Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали», – подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны также проинформировал членов Общественного совета, что военнослужащие научных рот зарегистрировали 30 изобретений и несколько десятков рационализаторский предложений.

«Многие проекты были инициированы вами. Напомню, в 2013 году мы с вами говорили о том, что пора прекратить забивать гвозди микроскопами, и призывников, которые закончили хорошо высшие учебные заведения, использовать с максимальной отдачей. Именно тогда возникла идея создания научных рот. На сегодняшний день 600 выпускников разных учебных заведений по всей стране проходят службу в научных ротах», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

При этом он особо подчеркнул важность того, что после прохождения срочной службы грамотные и талантливые специалисты остаются служить в Вооруженных Силах России.

Министр обороны также отметил, что число желающих учиться в военных учебных заведениях увеличилось на треть в этом году

«Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения. В этом году количество абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36%», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, конкурс в этом году в среднем составил 10 человек на место.

Коснувшись подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2017», глава военного ведомства проинформировал членов Общественного совета, что на аэродроме Кубинка будет создан отдельный авиационный кластер, где будет демонстрироваться техника ПВО, ВВС и космических войск.

«За эти годы мы с вами создали, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк «Патриот». На будущий год будем проводить очередную большую выставку «Армия-2017». Там будет добавлена еще одна, авиационная часть», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам там будет показана во время проведения форума не только та техника, которую демонстрировали до этого в Конгрессно-выставочном центре и на полигоне Алабино, но и связанная с Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО.

Глава военного ведомства поблагодарил членов Общественного совета за десятилетнюю работу, поддержку проектов Минобороны, в том числе патриотических и повышающих престиж Вооруженных Сил.

«Надеемся на ваше дальнейшее участие в наших проектах. Их много. И все они носят долгоиграющий характер. Раньше говорили «с отложенным эффектом», но эффект мы получаем уже сейчас, и очень хороший», – заключил Министр обороны.

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