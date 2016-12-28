28.12.2016 (12:23)

Связисты общевойскового объединения ЗВО осваивают новейшую специальную технику

Связисты общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, начали осваивать новейшие образцы специальной техники, поставленные по Гособоронзаказу в 2016 году.

Всего в текущем году в соединения и воинские части объединения поступило около 30 единиц новых средств связи, в том числе мобильные цифровые радиорелейные станции Р-419Л, станции фельдъегерской почтовой связи П-390ПМ, командно-штабные машины Р-149МА1, Р-149АКШ, «Редут-2УС» и антенные модули Р-431АМ.

Новая техника позволяет в кратчайшие сроки развертывать интегрированные сети, обеспечивая органы управления тактического и оперативного звеньев всеми видами связи. Она обладает повышенной помехоустойчивостью и имитостойкостью, благодаря чему связисты могут эффективно противодействовать средствам РЭБ потенциального противника.

В настоящее время на полевых занятиях военнослужащие отрабатывают развертывание полевых подвижных пунктов управления, узлов связи, тренируются обеспечивать связь в различных диапазонах частот.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по организации видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в условиях горной местности в сложных метеоусловиях.

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