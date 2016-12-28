28.12.2016 (09:33)

Воздушно-десантные войска к середине 2017 года будут насчитывать более 1,2 тыс. специалистов по высотной специальной парашютной подготовке

К середине 2017 года Воздушно-десантные войска (ВДВ) будут иметь в своем распоряжении более 1,2 тыс. специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Обучение военнослужащих проводится на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки, дислоцированного в Рязани.

Во время занятий десантники тренируются выравнивать и свободно переносить пониженное атмосферное давление, преодолевать трудности при возникновении кислородного голодания.

Совершение высотных прыжков осуществляется с применением парашютной системы «Арбалет».

Подготовка специалистов и инструкторов носит плановый характер и проходит по программам высотной парашютной подготовки.

За период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от 4 тыс. метров.

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