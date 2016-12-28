28.12.2016 (06:00)

В Восточном военном округе проведена комплексная тренировка войск связи

В Восточном военном округе состоялась комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководство округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил и средств ВВО.

Военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

В проведении тренировки были задействованы около 100 пунктов управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью командование, соединения и воинские части округа.

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