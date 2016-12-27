27.12.2016 (19:18)

На Северном флоте поднят флаг поисково-спасательных судов ВМФ России на многофункциональном модульном катере «Спасатель Кононенко»

На главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательных судов ВМФ России на многофункциональном модульном катере «СМК-2176» проекта 23370М и присвоения катеру наименования «Спасатель Кононенко».

С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда СФ. Наименование присвоено катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в знак признания заслуг и увековечения памяти бывшего начальника аварийно-спасательной службы СФ, участника Великой Отечественной войны, капитана 1 ранга Юрия Васильевича Кононенко. Постоянным пунктом базирования катера стал Североморск.

Церемония подъёма флага на «Спасателе Кононенко» прошла под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и призвал быть достойными памяти старших поколений моряков-спасателей Северного флота.

Справочно:

Серия многофункциональных модульных катеров проекта 23370М разработана подмосковным судостроительным предприятием АО «КАМПО».

Особенностью строительства катеров данного проекта являются доставка построенных модулей в место дислокации поисково-спасательных сил флотов ВМФ России по отдельности и окончательная сборка на месте.

В августе 2016 года блок-модули головного многофункционального катера поисково-спасательного обеспечения «СМК-2176» были доставлены на Мурманский судоремонтный завод Морского флота, где в сентябре прошла их окончательная стыковка.

Многофункциональный модульный катер проекта 23370М предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ России на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. Он оснащён усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием.

Катер оборудован гидравлическим краном-манипулятором грузоподъёмностью до 5 тонн, а также грузовой стрелой с механической лебёдкой грузоподъёмностью до 250 кг. Он способен принимать на борт два морских контейнера с оборудованием и имуществом.

За более 30-летний стаж в аварийно-спасательной службе капитан 1 ранга Кононенко Юрий Васильевич внёс большой вклад в развитие аварийно-спасательного дела.

Юрий Васильевич возглавлял аварийно-спасательную службу Северного флота с 1974 по 1988 годы. Под его непосредственным руководством в организации поисково-спасательного обеспечения внедрялись новые приёмы и способы проведения подводно-технических работ, успешно осваивались новые типы спасательных судов и обитаемых подводных аппаратов.

Кононенко Юрий Васильевич был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу на пожаре» и многими другими ведомственными наградами.

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