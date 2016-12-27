27.12.2016 (17:02)

Саперы ЗВО приступили к разминированию крупного склада артиллерийских боеприпасов времен войны в Ленинградской области

Группа разминирования Западного военного округа (ЗВО) приступила к разминированию крупного склада немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Выборгском районе Ленинградской области.

Информация об обнаружении опасной находки поступила от местных жителей.

При инженерной разведке местности было обнаружено более 500 минометных мин различного калибра и типа. В настоящее время осуществляется выемка опасных находок, их обезвреживание и транспортировка к месту уничтожения на специализированный полигон.

В ходе разминирования саперы используют специальное снаряжение и технику, в том числе защитные комплекты «Дублон» и искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования, состоящими исключительно из военнослужащих по контракту.

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