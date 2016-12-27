27.12.2016 (08:21)
На Балтийском флоте появится комплекс для водолазной, огневой и противопиратской подготовки
В Ломоносове (Ленинградская область) завершаются мероприятия по введению в эксплуатацию многофункционального учебно-тренировочного комплекса, построенного для нужд Балтийского флота.
Мобильный сборно-разборный комплекс разработан с высоким уровнем автономности, что позволят использовать его с минимальными требованиями к площадке размещения и при необходимости легко изменять место дислокации.
Комплекс включает скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования (эвакуации) водолазов. Его особенностью является уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей, позволяющая обеспечивать монтаж (демонтаж) комплекса в кратчайшие сроки. Комплекс оборудован устройством, предназначенным для сброса воды в случае внештатной ситуации с людьми.
Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки.