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27.12.2016 (08:21)

На Балтийском флоте появится комплекс для водолазной, огневой и противопиратской подготовки

В Ломоносове (Ленинградская область) завершаются мероприятия по введению в эксплуатацию многофункционального учебно-тренировочного комплекса, построенного для нужд Балтийского флота.

Мобильный сборно-разборный комплекс разработан с высоким уровнем автономности, что позволят использовать его с минимальными требованиями к площадке размещения и при необходимости легко изменять место дислокации.

Комплекс включает скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолётный тренажер беспарашютного десантирования (эвакуации) водолазов. Его особенностью является уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей, позволяющая обеспечивать монтаж (демонтаж) комплекса в кратчайшие сроки. Комплекс оборудован устройством, предназначенным для сброса воды в случае внештатной ситуации с людьми.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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