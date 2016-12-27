27.12.2016 (15:01)

Лётчики оперативно-тактической и армейской авиации российской военной базы в Армении повышают классную квалификацию

Лётчики оперативно-тактической и армейской авиации российской военной бызы в Армении повышают классную квалификацию. Более 30 экипажей современных истребителей МиГ-29, транспортно-боевых вертолётов Ми-24П и Ми-8АМТШ в течение недели будут выполнять учебно-тренировочные полеты на военном аэродроме Эребуни.

Лётчики отработают элементы простого, сложного и высшего пилотажа на максимально и минимально допустимых высотах и скоростях, а также проведут условные воздушные бои, выполнят поражение наземных целей в горах и высокогорье.

Для подтверждения второго и первого класса военнослужащие должны будут отработать элементы высшего пилотажа — «бочка», «горка», «клин», петля Нестерова и другие.

Экипажи вертолетов армейской авиации выполнят практические упражнения десантно-транспортных задач.

Молодые пилоты соединения прошли дополнительную подготовку на равнинной местности и до конца текущего года сдадут теоретические зачеты, отработают технику пилотирования в условиях высокогорной местности и ограниченной взлетной площадки, после чего сдадут нормативы на присвоение квалификационной категории «летчик 3 класса».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице